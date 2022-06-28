В Техасе полиция обнаружила в грузовике тела  46 нелегальных мигрантов

Тела были обнаружены в понедельник в грузовике недалеко от Сан-Антонио, транспортном коридоре, который часто используют мигранты, желающие въехать в Соединенные Штаты.

Тела, по меньшей мере, 46 человек были обнаружены в понедельник, 27 июня, в грузовике недалеко от Сан-Антонио, штат Техас. Причиной смерти стал тепловой удар от удушья и обезвожиания.

«На данный момент мы позаботились о 46 телах», — сообщил начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ, который добавил, что шестнадцать раненых — двенадцать взрослых и четверо детей — получили помощь и находились «в сознании» во время их госпитализации.

«Пациенты, которых мы видели, были горячими на ощупь, у них был тепловой удар, тепловое истощение, и обезваоживание» , — рассказал начальник пожарной охраны.

Несколько местных телеканалов и ежедневная газета в Сан-Антонио, городе в 240 км от границы с Мексикой, сообщили о зловещей находке в понедельник вечером, а на кадрах, транслируемых каналом KSAT, на месте происшествия видны многочисленные машины полиции и экстренных служб.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил сожаление по поводу «трагедии» в Твиттере и указал, что «мексиканский консул, хотя мы и не знаем национальности жертв, направлялся на место происшествия».

Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт немедленно ухватился за трагедию, чтобы обвинить в ней президента-демократа Джо Байдена.

«Эти смерти лежат на совести Байдена. Они — результат его смертоносной политики открытых границ», — заявил губернатор.

Приток нелегальных мигрантов в США резко увеличился после избрания Джо Байдена, хотя последний с момента своего прихода в Белый дом пытался сдерживать миграционный процесс, доверив это непростое дело своему вице-президенту Камале Харрис.

В 2017 году десять мигрантов погибли в перегретом трейлере, припаркованном на стоянке недалеко от Сан-Антонио.