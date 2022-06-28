Медведев предрек Третью мировую в случае вступления Украины в НАТО
Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал потенциальное вступление Украины в НАТО.
Экс-президент Российской Федерации, а ныне заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал потенциальное присоединение Украины к НАТО.
Медведев считает, что такое развитие событий привело бы весь мир к самым ужасным вариантам развития событий из всех возможных.
Он заявил, что вступление страны в североатлантический альянс стало бы поводом для начала Третьей мировой войны.
"Вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне", - заявил Медведев.
При этом стоит отметить, что из самого НАТО все чаще слышны высказывания о том, что альянсе Украину никто и не ждал, да и вообще она в ближайшие годы туда не вступит.
Опубликовано: Николай Скира
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