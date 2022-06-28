Совбез ООН собирает срочное заседание из-за ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге
Норвежское представительство в ООН сообщило о срочном заседании Совета безопасности организации для обсуждения удара по ТРЦ в украинском Кременчуге.
Утром 28 июня пресс-служба постоянного представительства Норвегии при ООН сообщила, что Совет безопасности организации соберётся сегодня в 22:00 по киевскому времени с целью обсуждения ракетного удара по торгово-развлекательному центру в украинском городе Кременчуг Полтавской области.
При этом пресс-релиз норвежского постпредства прямым текстом обвиняет Россию в нанесении удара по гражданской инфраструктуре Полтавы без каких-либо доказательств, утверждают российские государственные СМИ.
Днём ранее боеприпас класса "воздух-земля" попал в кременчунгский ТРЦ, провоцировав пожар, гибель восемнадцати человек и пропажу без вести сорока.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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