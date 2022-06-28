Число жертв ракетного удара по ТЦ «Амстор» в Кременчуге выросло до 16 человек

По словам Зеленского, в торговом центре в Кременчуге находилось более 1000 человек. После попадания ракеты здание охватило пламя и сильно выгорело.

По данным государственной спасательной службы, к вечеру понедельника число подтвержденных смертей возросло до 16 человек. По данным Генпрокуратуры Украины, около 60 человек получили ранения, половина из них тяжелые. Она также сообщила о более чем 40 сообщениях о пропавших без вести.

Президент Зеленский в видеообращении по инциденту напомнил, что Украина просила зенитные комплексы еще до войны и сразу после российского вторжения.

«Люди в кременчугском торговом центре заслуживают такой же безопасности, как и люди в любом торговом центре мира, будь то где-нибудь в Филадельфии или Тель-Авиве, или в торговом пассаже в Дрездене», — заявил Зеленский.

После инцидента Зеленский назвал Россию «крупнейшей террористической организацией в мире».

«И всем в мире нужно знать, что если ты покупаешь или перевозишь российскую нефть, имеешь контакты с российскими банками или платишь налоги или таможенные пошлины российскому государству, — это значит отдавать деньги террористам», — сказал Зеленский.