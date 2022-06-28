Медведев: покуситься на Крым - это объявление войны

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что любая попытка посягнуть на Крым станет фактическим объявлением войны России.

В своём пресс-релизе заместитель Председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился с представителями российских СМИ своим мнением касательно возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

По мнению Медведева вступление Украины в НАТО может стать причиной Третьей мировой войны, ведь между Москвой и Киевом до сих пор остаётся неурегулированный вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Если Украина, вступив в блок НАТО, попытается покуситься на российский Крым, то это будет означать начало военного конфликта со всеми странами-участницами альянса.

Примечателен факт того, что во вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции не вызывает никакого беспокойства у бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, ведь эти страны всегда находились в дружественных отношениях с Россией.