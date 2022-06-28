Совет Безопасности ООН собирает срочное заседание из-за обстрела ТЦ в Кременчуге

Совбез ООН соберет экстренное заседание из-за ракетного удара по торговому центру в Полтаве.

Вчера, 27 июня был нанесен ракетный удар по торговому центру на территории Полтавской области Украины. Случилась эта трагедия в Кременчуге.

На тот момент в здании могли находиться несколько сотен мирных граждан Украины. При этом западные СМИ, а также СМИ Украины обвинили в случившемся Вооруженные силы Российской Федерации.

Аналогичное высказывание сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что обстреляли ТЦ россияне.

Российская же позиция такова: обстрел ТЦ имеет схожести с провокацией ВСУ, как это было сделано в Буче. Об этом заявил Первый зампостпреда России при ООН Полянский.

"Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО", - заявил Полянский

При этом на данный момент известно о 18 погибших и более 40 пропавших без вести. Данные продолжают обновляться.