Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину

Председатель белорусского Совбеза Александр Вольфович утверждает, что Беларусь не будет нападать на Украину.

Утром вторника председатель Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович публично заверил мировую общественность в том, что белорусские войска не планируют совершать никаких военных действий в отношении Украины.

"Сегодня наши украинские соседи также пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", - констатировал Вольфович.

При этом глава белорусского Совбеза напомнил, что украинские военные оборудуют минные поля на границе с Беларусью с целью остановить некое наступление ВС РБ на Украину, которого в Минске не готовят.