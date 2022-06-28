Губернатор Техаса Грег Эббот обвинил Байдена в причастности к смерти нелегальных мигрантов
Губернатор штата Техас Грег Эббот заявил о причастность Джо Байдена к смерти нелегальных мигрантов.
Занимающий должность губернатора штата Техас и представитель республиканской партии США Грег Эбборт написал в своём Twitter о том, что президент США Джо Байден имеет непосредственную причастности к гибели нелегальных мигрантов в Техасе.
Согласно мнению Эббота более 40 обнаруженных в грузовике мёртвых нелегальных мигрантов в Техасе являются результатом проводимой Байденом смертоносной политики открытых границ.
Напомним, что президент США Джо Байден поставил перед собой цель полностью изменить иммиграционную политику его предшественника Дональда Трампа, начав с отмены строительства стены на границе с Мексикой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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