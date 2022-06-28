Александр Вольфович: Беларусь не будет нападать на Украину

Глава Совета Безопасности Беларуси прокомментировал слухи о возможном нападении Беларуси на Украину.

В Украине начали распространяться необоснованные слухи о том, что Беларусь якобы планирует открыть "второй фронт" и напасть с севера.

Сейчас же официальный Минск опроверг данную информацию. Глава Совета Безопасности Беларуси успокоил украинцев и мировую общественность.

Александр Вольфович заявил, что в планы Республики Беларусь нападение на Украину не входит.

По словам Вольфовича, не смотря на усиление украинской стороной своей границы, от Беларуси никаких угроз для Киева не исходит.

"Сегодня наши украинские соседи также пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", - заявил Вольфович.

Он добавил, что минирование приграничной территории не имеет смысла, так как белорусские войска не пойдут в наступление.