Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино

Министр энергетики Нидерландов Роб Йеттен утверждает, что Европу ожидает газовый кризис в случае, если проблемы с энергобезопасностью начнутся в одной стране региона.

Итальянская газета Politico взяла интервью у главы Минэнерго Нидерландов Роба Йеттенена, который утверждает, что газовый кризис может прокатиться по всему Европейскому союзу в случае, если начнётся хоть в одной стране Европы.

Йеттенен напомнил, что в минувший понедельник администрация Евросоюза приняла законопроект, согласно которому газохранилища стран-участниц ЕС должны быть заполнены на 80 процентов к 1 ноября в этом году, а в последующие годы на 90 процентов.

Роб Йеттенен выразил уверенность, что не все европейские державы в состоянии соответствовать подобным требованиям Евросоюза и могут их нарушать.