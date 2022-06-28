Посол Финляндии в США: Украина не готова вступить в ЕС
Посол Финляндии в США Микко Хаутала сообщил о том, что Украина не соответствует требованиям для вступления в Европейский союз.
Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в США Микко Хаутала во время своего выступление на семинаре в Гудзоновском институте заявил о неготовности Украины вступить в Евросоюз в ближайшее время.
Финский дипломат Хаутала считает, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС вовсе не означает гарантированное принятие в экономическое и политическое объединение.
По словам Микко Хаутула правительству Украины нужно многое изменить в устройстве страны, к примеру, решить вопросы коррупции и разобраться с государственным управлением. Хаутула подчеркивает, что все эти проблемы не решатся за один день, но он надеется, что когда-нибудь Украина сможет отвечать всем требованиям для вступления в ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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