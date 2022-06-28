Глава Минэнерго Нидерландов заявил, что всю Европу ждет жесточайших газовый кризис
Как рассказал министр экономики Нидерландов, Европу в скором времени накроет энергетический кризис.
В скором времени все страны Европейского континента накроет сильнейший за последние годы энергетически кризис.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова главы Министерства энергетики Нидерландов Роба Йеттена.
Тот считает, что из одной страны Европы энергетический кризис может распространиться на весь континент. ;
"Газовый кризис в одной отдельно взятой стране Евросоюза может распространиться на всю Европу", - считает он.
Опубликовано: Николай Скира
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