МИД Британии просит Запад не показывать признаков усталость от поддержки Украины
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что Запад не должен раскрывать своей усталости от оказания помощи Украине.
Издание El País взяло интервью у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая сообщила, что государства "Большой Семёрки" договорились увеличить интенсивность помощи Украине.
При этом Трасс отметила, что западные страны не должны демонстрировать признаков своей усталость от практически бесконечной поддержки украинского государства на фоне российской спецоперации.
Также Лиз Трасс выразила уверенность, что оборонительный блок НАТО должен нарастить своё военное присутствие в Европе и её восточной части.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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