Совбез Беларуси: Войска РБ не будут вторгаться в Украину

Белорусские войска не будут вторгаться на территорию Украины, заявили в Совбезе РБ.

Белорусские войска не будут вторгаться на территорию Украины. Такое заявление на фоне необоснованных слухов сделал глава Совета безопасности Беларуси.

Александр Вольфович напомнил, что Украина начала усиливать границу с Беларусью, а также прокладывать там минные поля.

Глава Совбеза Республики Беларусь Вольфович отметил, что это не имеет смысла, так как белорусские войска не будут нападать на Украину.

"Сегодня наши украинские соседи также пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", - заявил Вольфович.

Напомним, что в Украине в последние дни начали распространяться не подтвержденные фактами слухи о грядущем нападении со стороны Беларуси.