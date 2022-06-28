В ночь на 28 июня 46 мигрантов были найдены мертвыми в трейлере-рефрижераторе недалеко от Сан-Антонио, шата Техас.

По словам местных властей, по меньшей мере 46 мигрантов были найдены мертвыми в трейлере-рефрижераторе недалеко от Сан-Антонио, штат Техас.

Еще 16 мигрантов были доставлены в больницу для оказания неотложной помощи, в том числе четверо детей.

Большинство мигрантов, доставленных в местные больницы, были слишком слабы, чтобы выбраться из грузовика.

«Мы надеемся и молимся, чтобы состояние тех, кто был перевезен, улучшилось, пока мы говорим»,

— сказал начальник пожарной охраны.

Три человека были арестованы в связи с инцидентом, заявил на пресс-конференции начальник Департамента полиции Сан-Антонио (SAPD) Уильям Макманус.