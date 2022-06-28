46 мигрантов были найдены мертвыми в трейлере-рефрижераторе недалеко от Сан-Антонио
В ночь на 28 июня 46 мигрантов были найдены мертвыми в трейлере-рефрижераторе недалеко от Сан-Антонио, шата Техас.
По словам местных властей, по меньшей мере 46 мигрантов были найдены мертвыми в трейлере-рефрижераторе недалеко от Сан-Антонио, штат Техас.
Еще 16 мигрантов были доставлены в больницу для оказания неотложной помощи, в том числе четверо детей.
Большинство мигрантов, доставленных в местные больницы, были слишком слабы, чтобы выбраться из грузовика.
«Мы надеемся и молимся, чтобы состояние тех, кто был перевезен, улучшилось, пока мы говорим»,
— сказал начальник пожарной охраны.
Три человека были арестованы в связи с инцидентом, заявил на пресс-конференции начальник Департамента полиции Сан-Антонио (SAPD) Уильям Макманус.
Опубликовано: Андрей Авдей
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