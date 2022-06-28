American Conservative: Польша боится успехов спецоперации РФ на Украине

Издание American Conservative утверждает, что польское правительство опасается успехов российской армии в ходе спецоперации на Украине.

28 июня публицист Энтони Токарз написал новую колонку для американского журнала AC, где сообщил, что администрация Варшавы серьёзно опасается эффективных действий со стороны армии России на Украине. При этом Токарз подчеркнул, что специально побывал в Польше, взяв интервью у местных жителей.

По словам Энтони Токарз, население Польши выразило уверенность, что правительство Европейского союза бросило Варшаву на фоне боевых действий, происходящих недалеко от польских границ.

Также Токарз сообщил, что граждане Польши боятся начала российской военной спецоперации в их стране в случае, если мировая общественность ослабит свой интерес к Украине и забудет про боевые действия со стороны РФ.