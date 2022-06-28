Mysl Polska: Польша загнала себя в жесткий кризис, пытаясь перехитрить Путина

Польша намеревалась перехитрить Российскую Федерацию, а в итоге загнала себя в кризис.

Польские средства массовой информации начали писать о том, что правительство страны само себя загоняет в сильнейший энергетический кризис.

Как отмечает обозреватель Пшемыслав Пяста в издании Mysl Polska, без всякого внешнего влияния Варшава устроили себя проблемы.

Автор пишет о том, что сначала Польша по приказу Евросоюза "во имя экобезумия" отказалась от использования угля, а затем отказалась от закупки энергоресурсов из России.

Напомним, что Польша решила полностью остановить закупку носителей энергии у Российской Федерации после начала спецоперации в Украине.