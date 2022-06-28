Mysl Polska: Польша загнала себя в жесткий кризис, пытаясь перехитрить Путина
Польша намеревалась перехитрить Российскую Федерацию, а в итоге загнала себя в кризис.
Польские средства массовой информации начали писать о том, что правительство страны само себя загоняет в сильнейший энергетический кризис.
Как отмечает обозреватель Пшемыслав Пяста в издании Mysl Polska, без всякого внешнего влияния Варшава устроили себя проблемы.
Автор пишет о том, что сначала Польша по приказу Евросоюза "во имя экобезумия" отказалась от использования угля, а затем отказалась от закупки энергоресурсов из России.
Напомним, что Польша решила полностью остановить закупку носителей энергии у Российской Федерации после начала спецоперации в Украине.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
На предстоящем саммите в Мадриде НАТО собирается обсудить крупнейшее военное развертывание
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину
Яна Поплавская: у Галкина яйца болтались между двумя стульями
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи