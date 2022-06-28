СК РФ посмертно обвинил убитого Михаила Хачатуряна в насилии и истязании

СК РФ направит дело убитого Михаила Хачатуряна в прокуратуру для вынесения обвинения в сексуальном насилии и истязании.

Официальный источник из Следственного комитета России, пожелавший остаться анонимным, сообщил о том, что СК РФ планирует в скором времени направить обвинения против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна.

Согласно информации источника, в случае принятия ходатайства Генпрокуратурой начнётся рассмотрение Бутырским судом уголовного дела по обвинению Хачатуряна в сексуальном насилии и истязании своих дочерей.

Напомним, что Михаил Хачатурян в 2018 году скончался от множественных ножевых ранений и ударов молотком, которые были нанесены пострадавшему тремя его дочерьми, которых после многолетних судебных разбирательств признали пострадавшими от насилия.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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