СК РФ посмертно обвинил убитого Михаила Хачатуряна в насилии и истязании

СК РФ направит дело убитого Михаила Хачатуряна в прокуратуру для вынесения обвинения в сексуальном насилии и истязании.

Официальный источник из Следственного комитета России, пожелавший остаться анонимным, сообщил о том, что СК РФ планирует в скором времени направить обвинения против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна.

Согласно информации источника, в случае принятия ходатайства Генпрокуратурой начнётся рассмотрение Бутырским судом уголовного дела по обвинению Хачатуряна в сексуальном насилии и истязании своих дочерей.

Напомним, что Михаил Хачатурян в 2018 году скончался от множественных ножевых ранений и ударов молотком, которые были нанесены пострадавшему тремя его дочерьми, которых после многолетних судебных разбирательств признали пострадавшими от насилия.