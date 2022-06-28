Серьезное обвинение: на тюремного повара завели уголовное дело о сексуальном насилии над женщинами-заключенными

О таком преступлении рассказали в парламенте Джорджии. Повар, который работал в тюрьме регулярно насиловал женщин-заключенных, об этом заявили непосредственно жертвы.

После нескольких заявлений о насильственных действиях сексуального характера, парламент Джорджии немедленно отреагировал на жалобы.

49-летнему Чарльзу Генри Райсу из Камминга предъявлено три обвинения в сексуальных домогательствах после того, как власти заявили, что он напал по меньшей мере на трех женщин-заключенных, которые работали вместе с ним в тюрьме округа Холл в Гейнсвилле. Данную информацию предоставил офис шерифа в пресс-релизе.

Райс работал на кухне. В его полномочия входило не только кормить, но также и присматривать за заключенными. По официальным данным нападния осуществлялись с 16 по 18 июня.

“Когда нам стало известно об этих сообщениях о нападениях, наш тюремный персонал предпринял немедленные действия, чтобы убедиться, что подозреваемый больше не контактировал с нашими заключенными”, - говорится в сообщении шерифа округа Холл Джеральда Коуча. “Я не потерплю такого поведения ни от одного сотрудника. Кроме того, я выражаю признательность женщинам, которые сообщили об этих действиях нашим сотрудникам”.

Райса взяли под стражу, а также ему был присужден штраф в размере 17 100 долларов. При этом палата депутатов заявила, что его держат изолировано от заключенных, т.к. считают что он может нанести вред. Сейчас проходит расследование. Дата суда пока не назначена.