Серьезное обвинение: на тюремного повара завели уголовное дело о сексуальном насилии над женщинами-заключенными
О таком преступлении рассказали в парламенте Джорджии. Повар, который работал в тюрьме регулярно насиловал женщин-заключенных, об этом заявили непосредственно жертвы.
После нескольких заявлений о насильственных действиях сексуального характера, парламент Джорджии немедленно отреагировал на жалобы.
49-летнему Чарльзу Генри Райсу из Камминга предъявлено три обвинения в сексуальных домогательствах после того, как власти заявили, что он напал по меньшей мере на трех женщин-заключенных, которые работали вместе с ним в тюрьме округа Холл в Гейнсвилле. Данную информацию предоставил офис шерифа в пресс-релизе.
Райс работал на кухне. В его полномочия входило не только кормить, но также и присматривать за заключенными. По официальным данным нападния осуществлялись с 16 по 18 июня.
“Когда нам стало известно об этих сообщениях о нападениях, наш тюремный персонал предпринял немедленные действия, чтобы убедиться, что подозреваемый больше не контактировал с нашими заключенными”, - говорится в сообщении шерифа округа Холл Джеральда Коуча. “Я не потерплю такого поведения ни от одного сотрудника. Кроме того, я выражаю признательность женщинам, которые сообщили об этих действиях нашим сотрудникам”.
Райса взяли под стражу, а также ему был присужден штраф в размере 17 100 долларов. При этом палата депутатов заявила, что его держат изолировано от заключенных, т.к. считают что он может нанести вред. Сейчас проходит расследование. Дата суда пока не назначена.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
На предстоящем саммите в Мадриде НАТО собирается обсудить крупнейшее военное развертывание
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину
Яна Поплавская: у Галкина яйца болтались между двумя стульями
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи