Little Big ответили Пригожину на призыв лишить их гражданства РФ

Известная российская группа Little Big ответила на высказывание музыкального продюсера Иосифа Пригожина относительно лишения их гражданства.

Члены эпатажного музыкального коллектива Little Big отреагировали на предложение продюсера Иосифа Пригожина по поводу лишения их российского гражданства.

На странице группы в запрещённой сегодня в РФ соцсети солистка группы Софья Таюрская заявила, что у неё имеется "секрет" о Пригожине.

Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?

На снимке Таюрская держит на коленях портрет музыкального продюсера в рамке. Так представители Little Big в свойственной для них саркастичной манере посмеялись над Пригожиным.

У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства.

Иосиф Пригожин, комментируя антивоенный клип Little Big, назвал музыкантоd малообразованными людьми, призвав лишить их гражданства России.

Здесь налицо проблема вакуума информации. Нельзя ограничиваться Соловьевым и Скабеевой, с этими людьми как лидерами мнений мы далеко не уедем. Что касается группы Little Big, то тут все просто: люди малообразованные, переехали в США, «самое миролюбивое государство в мире», и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон.

Напомним, что 24 июня эпатажная группа представила композицию "Generation Cancellation" и клип на неё. Ролик на Ютубе содержит призыв прекратить спецоперацию в Украине.

Сегодня весь состав музыкального коллектива находится в штатах.