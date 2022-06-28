Песков: Путин не обещал Лукашенко передать ядерное оружие

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разговор Путина и Лукашенко.

В сети начали писать о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал передать Беларуси ядерное оружие.

Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что информация была подана не совсем верно.

По словам Пескова, во время разговора между президентами Лукашенко и Путиным, глава РФ заявил о готовности передать комплексы, способные переносить различные виды вооружения.

"Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", - заявил Песков.

Отметим, что речь шла о передаче Беларуси ракетных комплексов "Искандер".