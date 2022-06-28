Песков: Путин не обещал Лукашенко передать ядерное оружие
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разговор Путина и Лукашенко.
В сети начали писать о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал передать Беларуси ядерное оружие.
Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что информация была подана не совсем верно.
По словам Пескова, во время разговора между президентами Лукашенко и Путиным, глава РФ заявил о готовности передать комплексы, способные переносить различные виды вооружения.
"Путин на встрече с Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", - заявил Песков.
Отметим, что речь шла о передаче Беларуси ракетных комплексов "Искандер".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Медведев пригрозил НАТО началом мировой войны
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину
На предстоящем саммите в Мадриде НАТО собирается обсудить крупнейшее военное развертывание
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи