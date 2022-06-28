CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории

Издание CNN утверждает, что правительство США сомневается в возможности возвращения утерянных территорий Украиной.

28 июня американское информационное издание CNN со ссылкой на инсайдера сообщило, что в администрации Джо Байдена ведутся обсуждения на тему необходимости территориальных уступок Украины в пользу России.

По данным CNN, часть представителей аппарата Белого дома уверены, что решение Киева уступить часть своих земель Москве может прекратить военный конфликт в кратчайшие сроки.

При этом в CNN отметили, что администрация Байдена не планирует давить на Владимира Зеленского в вопросе подписания мирного договора с Россией на условиях отхода территорий из состава украинского государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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