CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Издание CNN утверждает, что правительство США сомневается в возможности возвращения утерянных территорий Украиной.
28 июня американское информационное издание CNN со ссылкой на инсайдера сообщило, что в администрации Джо Байдена ведутся обсуждения на тему необходимости территориальных уступок Украины в пользу России.
По данным CNN, часть представителей аппарата Белого дома уверены, что решение Киева уступить часть своих земель Москве может прекратить военный конфликт в кратчайшие сроки.
При этом в CNN отметили, что администрация Байдена не планирует давить на Владимира Зеленского в вопросе подписания мирного договора с Россией на условиях отхода территорий из состава украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
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