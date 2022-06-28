Антонов: США подталкивают Украину к массовому убийству мирных жителей
Посол России в США Анатолий Антонов утверждает, что администрация Вашингтона заставляет Киев прибегать к убийству представителей мирного населения Украины.
28 июня посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что американское правительство осознанно толкает администрацию Владимира Зеленского к даче приказов, ведущий к массовым смертям мирных жителей.
По мнению Антонова, подобные действия со стороны Вашингтона выражаются в увеличении количества поставляемого на Украину западного оружия.
При этом Анатолий Антонов отметил, что США и коллективный Запад начинают передавать Киеву всё более смертоносные вооружения, способные привести к большим человеческим потерям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Медведев пригрозил НАТО началом мировой войны
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину
На предстоящем саммите в Мадриде НАТО собирается обсудить крупнейшее военное развертывание
Полянский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге провокацией ВСУ в стиле Бучи