Антонов: США подталкивают Украину к массовому убийству мирных жителей

Посол России в США Анатолий Антонов утверждает, что администрация Вашингтона заставляет Киев прибегать к убийству представителей мирного населения Украины.

28 июня посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что американское правительство осознанно толкает администрацию Владимира Зеленского к даче приказов, ведущий к массовым смертям мирных жителей.

По мнению Антонова, подобные действия со стороны Вашингтона выражаются в увеличении количества поставляемого на Украину западного оружия.

При этом Анатолий Антонов отметил, что США и коллективный Запад начинают передавать Киеву всё более смертоносные вооружения, способные привести к большим человеческим потерям.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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