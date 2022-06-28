Пассажирский поезд сошёл с рельс в штате Канзас после столкновения с грузовиком
Пассажирский поезд сошёл с рельс в штате Канзас после столкновения с грузовиком, есть жертвы.
Поезд Southwest Chief Train 4, на борту которого находились около 275 пассажиров и 12 членов экипажа, следовал из Лос-Анжелеса в Чикого.
В результате столкновения с с грузовиком поезд сошел с рельсов в городе Мендон, погибли по мешей мере три яеловека, ранены около 50.
Спасательные работы продолжаются
Опубликовано: Андрей Авдей
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