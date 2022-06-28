Пассажирский поезд сошёл с рельс в штате Канзас после столкновения с грузовиком

Пассажирский поезд сошёл с рельс в штате Канзас после столкновения с грузовиком, есть жертвы.

Поезд Southwest Chief Train 4, на борту которого находились около 275 пассажиров и 12 членов экипажа, следовал из Лос-Анжелеса в Чикого.

В результате столкновения с с грузовиком поезд сошел с рельсов в городе Мендон, погибли по мешей мере три яеловека, ранены около 50.

Спасательные работы продолжаются

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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