Пассажирский поезд сошёл с рельс в штате Канзас после столкновения с грузовиком, есть жертвы.

Поезд Southwest Chief Train 4, на борту которого находились около 275 пассажиров и 12 членов экипажа, следовал из Лос-Анжелеса в Чикого.

В результате столкновения с с грузовиком поезд сошел с рельсов в городе Мендон, погибли по мешей мере три яеловека, ранены около 50.

Спасательные работы продолжаются