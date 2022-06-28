Американский философ заявил о планах украинских нацистов убить Зеленского

Американский философ Ноам Хомский рассказал о намерениях радикально настроенных украинских националистов убить Владимира Зеленского.

Американский публицист, историк и философ Ноам Хомский рассказал в своём интервью издательству Nation о том, что украинские радикалы планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.

Желание праворадикальных националистов, по мнению историка Хомского, было вызвано желанием Зеленского разрешить конфликт на Донбассе путём дипломатических переговоров, а не военными действиями.

Также американец Ноам Хомский отметил, что в ситуации, которая в настоящий момент происходит на Украине, виноват Белый дом, ведь они не оказали поддержку Зеленскому в его желании предоставить автономию Донбассу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 