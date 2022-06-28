Американский философ заявил о планах украинских нацистов убить Зеленского
Американский философ Ноам Хомский рассказал о намерениях радикально настроенных украинских националистов убить Владимира Зеленского.
Американский публицист, историк и философ Ноам Хомский рассказал в своём интервью издательству Nation о том, что украинские радикалы планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.
Желание праворадикальных националистов, по мнению историка Хомского, было вызвано желанием Зеленского разрешить конфликт на Донбассе путём дипломатических переговоров, а не военными действиями.
Также американец Ноам Хомский отметил, что в ситуации, которая в настоящий момент происходит на Украине, виноват Белый дом, ведь они не оказали поддержку Зеленскому в его желании предоставить автономию Донбассу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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