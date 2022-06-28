Соседов считает, что Шатунов и Бузова похожи
Музыкальный критик Сергей Соседов назвал Юрия Шатунова и Ольгу Бузову похожими. Людям нужен кумир из народа, пусть даже особых вокальных данных у него или неё нет.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что думает о ныне покойном исполнителе Юрии Шатунове. Он уверен, что между бывшим фронменом "Ласкового мая" и поющей ведущей Ольгой Бузовой есть много общего.
Музыкальный критик считает, что Шатунов не был наделен выдающимися вокальными данными. Успех музыканта обусловлен тем, что у простых людей есть потребность в появлении кумира - выходца из народа. По этим характеристикам скончавшийся певец схож с Бузовой.
На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. Он был как Бузова современная. Посредственность.
Напомним, что кумир из народа ушёл в мир иной в возрасте 48 лет. Причиной летального исхода стал обширный инфаркт. Артиста кремировали и похоронят на Троекуровском кладбище.
Смерть певца привела к тому, что СМИ пестрит сообщениями о погибшем, людях, которые его окружали.
26 июня состоялось прощание Юрия с народом. 27 числа с коллегой по сцене прощались знаменитости и родственники в закрытом режиме. Разделение "народного" и "звёздного" прощания было сделано по просьбе близких певца.
Также появилась информация, что экс-продюсер группы "Ласковый май" продолжит бороться за права на композиции коллектива теперь уже с родными Шатунова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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