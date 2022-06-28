Медведев: нападение НАТО на Крым приведёт к Третьей мировой войне

Дмитрий Медведев рассказал о последствиях нападения любого государства на Крым, являющегося частью России с 2014 года.

Накануне вышло интервью бывшего российского президента Дмитрия Медведева газете "Аргументы и Факты", в ходе которого политик рассказал о серьёзных последствиях нападения на Крым со стороны Украины или НАТО. По мнению Медведева, подобные действия недружественных стран спровоцируют глобальный конфликт в мире.

"Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сообщил Медведев.

Примечательно, что ранее директор СНБО Украины Алексей Данилов публично заявил о намерениях украинской армии нанести удар по Крымскому мосту.