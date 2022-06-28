Песков опроверг информацию о передаче РФ ядерных ракет в Беларусь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия не планирует передавать Беларуси ядерные ракеты.
28 июня замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Пескова опроверг распространяющуюся в СМИ информацию о том, что Путин планирует обеспечить Лукашенко ядерными ракетами.
По словам Пескова, на переговорах лидеров России и Беларуси в Питере Путин пообещал предоставить Лукашенко комплексы, которые способны нанести разные виды вооружения, а не ядерное оружие.
Примечательно, что лидеры стран-участниц «Большой семёрки» недавно высказали свои опасении касательно расположения российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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