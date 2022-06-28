США нанесли в Сирии ракетный удар по лидеру группировки филиала «Аль-Каиды» Абу Хамза аль-Йемени
Американские военные заявили, что нанесли «кинетический удар» в сирийской провинции Идлиб по лидеру группировки «Хуррас ад-Дин» Абу Хамза аль-Йемени .
«Абу Хамза аль-Йемени ехал один на мотоцикле во время удара»,
— говорится в заявлении Центрального командования США, добавив, что
«первоначальная проверка не выявила жертв среди гражданского населения».
США «полностью уверены» в том, что в результате удара, нанесенного с беспилотника, погиб Абу Хамза аль-Йемени, сообщил CNN на условиях анонимности официальный представитель США.
Опубликовано: Андрей Авдей
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