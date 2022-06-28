США нанесли в Сирии ракетный удар по лидеру группировки филиала «Аль-Каиды» Абу Хамза аль-Йемени

Лилли и Лана Вачовски - американские режиссеры трансгендеры

Что для американца норма, то для русского смерть. Тема трансгендерных перевоплощений для Америки совсем не в новинку. Лилли и Лана Вачовски - братья, которые превратились в сестер и заработали большую популярность.

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