США нанесли в Сирии ракетный удар по лидеру группировки филиала «Аль-Каиды» Абу Хамза аль-Йемени

Американские военные заявили, что нанесли «кинетический удар» в сирийской провинции Идлиб по лидеру группировки «Хуррас ад-Дин» Абу Хамза аль-Йемени .

«Абу Хамза аль-Йемени ехал один на мотоцикле во время удара»,

— говорится в заявлении Центрального командования США, добавив, что

«первоначальная проверка не выявила жертв среди гражданского населения».

США «полностью уверены» в том, что в результате удара, нанесенного с беспилотника, погиб Абу Хамза аль-Йемени, сообщил CNN на условиях анонимности официальный представитель США.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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