Турция бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника Bayraktar

Турецкая компания по производству дронов Bayraktar объявила о намерениях поставить своё оборудование Украине бесплатно.

Утром 28 июня турецкая компания Baykar Makina сообщила, что намерена передать Украине бесплатно три беспилотных летательных аппарата собственного производства.

В пресс-службе Baykar Makina отметили, что за несколько дней украинцы собрали большие деньги на покупку "Байрактаров", однако в Турции отказываются принимать эти средства.

Команда Baykar Makina заявляет, что в кратчайшие сроки Baykar Makina отправит на Украину три дрона "Байрактар" в качестве благотворительности.