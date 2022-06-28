Турция бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника Bayraktar
Турецкая компания по производству дронов Bayraktar объявила о намерениях поставить своё оборудование Украине бесплатно.
Утром 28 июня турецкая компания Baykar Makina сообщила, что намерена передать Украине бесплатно три беспилотных летательных аппарата собственного производства.
В пресс-службе Baykar Makina отметили, что за несколько дней украинцы собрали большие деньги на покупку "Байрактаров", однако в Турции отказываются принимать эти средства.
Команда Baykar Makina заявляет, что в кратчайшие сроки Baykar Makina отправит на Украину три дрона "Байрактар" в качестве благотворительности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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