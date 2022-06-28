Компания по производству лифтов и эскалаторов Kone объявила об уходе из России

Пресс-служба компании Kone уведомляет об уходе фирмы с российского рынка и продаже всего бизнеса в этой стране.

28 июня финская компания по производству эскалаторов и лифтов Kone официально объявила о полном уходе с российского рынка на фоне спецоперации армии России на Украине.

"Корпорация Kone, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, передаст свой бизнес в России местному руководству. Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов", - сообщили в Kone.

Стоить отметить, что компания Kone полностью прекратила поставлять свою продукцию на российский рынок сбыта ещё 3 марта, то есть ровно через начала спецоперации РФ.