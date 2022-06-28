Милонов предложил освободить от уплаты транспортного налога владельцев машин отечественного автопрома

Российский депутат Виталий Милонов высказал своё предложение об отмене уплаты транспортного налога водителей отечественных автомобилей.

28 июня депутат партии «Единая Россия» Виталий Милонов написал в своём Telegram-канале о желании отменить транспортный налог для лиц, которые приобретают автомобили произведенные в РФ.

Соответствующее предложение с изменением налогообложения владельцев авто Милонов уже направил на рассмотрение министру торговли и промышленности Российской Федерации Денису Матурову.

Примечательно, что Виталий Милонов считает, что уход зарубежных производителей транспортных средств способствует рывку на автомобильных рынках стран, куда экспортируются российские машины.