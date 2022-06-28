Трагически погибла Мэри Мара, популярная актриса , известная по сериалам «Скорая помощь» и «Закон и порядок»
Мэри Мара, популярная актриса , известная по сериалам «Скорая помощь» и «Закон и порядок», утонула в реке во время отдыха на даче сестры.
Мара остановилась на даче у своей сестры Марты. После того, как актриса отправилась на реку, она пропала.
Тело 61-летней звезды было обнаружено вечером 27 июня.
Предварительное расследование показало, что Мара утонула во время купания.
Опубликовано: Андрей Авдей
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