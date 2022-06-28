Дочь Болдуина рассказала, что её изнасиловали в юном возрасте

26-летняя дочь голливудского актёра Алека Болдуина Айрленд поделилась откровениями по поводу её изнасилования, когда та была совсем юной.

26-летняя наследница звезды Голливуда Алека Болдуина Айрленд вспомнила, что будучи подростком подверглась сексуальному насилию.

Айрленд Элиси Болдуин - американская модель и актриса, кинопродюсер, диджей, дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина. Она также является племянницей актёров Стивена, Дэниела, Уильяма Болдуина и двоюродной сестрой модели Хейли Болдуин.

Американская модель и актриса призналась, что тогда пребывала в бессознательном состоянии. О том, что произошло, было известно только медсестре, которая оказывала ей помощь.

Увидев, как другие отважные девушки делятся своими историями, я задумалась о том, какой была бы моя жизнь, если бы я забеременела и мне пришлось бы воспитывать этого ребенка. При этом у меня есть медицинская помощь, деньги, поддержка - чего многие женщины лишены. И это могло бы быть просто невозможным и травматичным.

К слову, недавно комик Максим Галкин вспомнил о том, как его домогалась одна из участниц популярной российской группы "Серебро".

Я их со сцены объявил и ушел за кулисы. Школьницы-развратницы - у них был такой имидж. Они бегут мне навстречу. А одна из них, уже пройдя мимо меня, схватила меня за пятую точку. За филейную часть. Я как девственность потерял во второй раз.

Юморист заметил, что так себя вести с ним никто себе ещё не позволял.