Сегодня день рождения Илона Маска - самого богатого человека планеты
Сегодня день рождения Илона Маска, генерального директора, основателя компаний SpaceX и Tesla.
Сегодня Илону Маску исполняется 51 год.
Он основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, главный инвестором, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company и соучредитель компаний Neuralink и OpenAI.
В этому году Маск выкупил за 44 миллиарда долларов и социальную сеть «Твиттер».
Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов.
Опубликовано: Андрей Авдей
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