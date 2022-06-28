Сегодня день рождения Илона Маска - самого богатого человека планеты

Сегодня день рождения Илона Маска, генерального директора, основателя компаний SpaceX и Tesla.

Сегодня Илону Маску исполняется 51 год.

Он основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, главный инвестором, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company и соучредитель компаний Neuralink и OpenAI.

В этому году Маск выкупил за 44 миллиарда долларов и социальную сеть «Твиттер».

Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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