NBC News: Вооруженные силы США впервые за 50 лет испытывают дефицит новобранцев
Пентагон всерьёз озадачен нехваткой новорбранцев для службы в Вооруженных силах Соединённых Штатов Америки.
Анонимные источники из Пентагона в интервью NBS News сообщили о том, что во всех подразделениях американской армии остро ощущается нехватка мужчин и женщин, которые готовы служить. Об этом также ранее заявлял министр обороны США ЛЛойд Остин.
Отмечается, что значительно увеличилось число медицинских отводов среди имеющих право служить. Большая часть отстраняется из-за ожирения, употребления наркотиков и наличия судимостей.
Помимо этого опрос проведенный ВС США свидетельствует о том, что большая часть населения Американского континента боится возникновения после службы эмоциональных или психологических проблем, а также физических повреждений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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