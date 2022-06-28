NBC News: Вооруженные силы США впервые за 50 лет испытывают дефицит новобранцев

Пентагон всерьёз озадачен нехваткой новорбранцев для службы в Вооруженных силах Соединённых Штатов Америки.

Анонимные источники из Пентагона в интервью NBS News сообщили о том, что во всех подразделениях американской армии остро ощущается нехватка мужчин и женщин, которые готовы служить. Об этом также ранее заявлял министр обороны США ЛЛойд Остин.

Отмечается, что значительно увеличилось число медицинских отводов среди имеющих право служить. Большая часть отстраняется из-за ожирения, употребления наркотиков и наличия судимостей.

Помимо этого опрос проведенный ВС США свидетельствует о том, что большая часть населения Американского континента боится возникновения после службы эмоциональных или психологических проблем, а также физических повреждений.