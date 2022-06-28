Андрей Соколов поделился мнением по поводу уехавших за границу знаменитостей

Известный в России актер Андрей Соколов в рамках Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" рассказал, что думает о звездах, покинувших страну из-за спецоперации в Украине.

Андрей Соколов заявил, что эмиграция знаменитостей из государства представляет собой "накопительный результат".

Я ничего неожиданного в этом не вижу, потому что, не переходя на личности, если говорить о самой тенденции, это такой накопительный результат.

Актер уверен, что поведение многих известных лиц было ожидаемым. Соколов считает, что большинство вернётся на родину.

Вот они там какое-то время побудут. А дальше-то что? Протянут, есть сбережения. Для того чтобы там быть, надо работать. На своих выступлениях какое-то время протянут. А что потом? Обратно?

Артист также поведал о том, почему поддержал действия властей РФ. Он уверен, что, если бы подобное решение не было бы принято, то "там было бы очень плохо".

Я - русский, и я вырос в этой стране и, наверно, умирать буду здесь. Очень много было предпосылок: Аллея Ангелов и то, что творилось все это время на Донбассе. Есть масса передач, где более профессионально могут информацию донести. Я прекрасно понимаю, что если бы этого не произошло, там было бы очень плохо.

Чуть ранее музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о селебритис, которые отправились за рубеж, как только узнали о спецоперации в Украине. Критик уверен, что подобное поведение знаменитостей должно осуждаться в социуме государства.