Бритни Спирс выиграла суд: бывший муж Джейсон Аллен Александер будет наказан

Калифорнийский судья в понедельник постановил, что имеется достаточно улик против мужчины, который когда-то был недолго женат на Бритни Спирс и который явился без приглашения на свадьбу поп-звезды, чтобы предстать перед судом по обвинению в преследовании.

После двухчасового предварительного слушания судья округа Вентура Дэвид Уорли постановил, что 40-летний Джейсон Аллен Александер должен быть привлечен к ответственности по обвинению, а также по пунктам обвинения в незаконном проникновении, вандализме и нанесении побоев, согласно судебным протоколам.

Заявление о непризнании вины по всем пунктам обвинения было подано адвокатом Александра, который не явился и остается в тюрьме.

Спирс вышла замуж за давнего бойфренда Сэма Асгари в своем доме в Таунсенд-Оукс, штат Калифорния, 9 июня в присутствии нескольких десятков гостей, включая Селену Гомес, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон и Мадонну.

Александр, друг детства Спирс, за которым она была замужем менее трех дней в 2004 году, появился в доме без приглашения перед церемонией, транслируя свой рейд в Instagram.

Ричард Юблер, с тех пор уволенный охранник Спирс, дал показания на слушаниях в понедельник, что Александр проник в ее дом и подошел к запертой двери спальни Спирс, пока она была внутри, согласно многочисленным сообщениям СМИ.

Юблер сказал, что Александр также пытался проникнуть в дом за несколько дней до свадьбы.

Адвокат Александра, Сандра Бизиньяни, утверждала, что нет никаких доказательств того, что у него было какое-либо намерение причинить вред Спирс.