Соседов рассказал, почему на прощальной церемонии с Юрием Шатуновым не было звезд шоу-бизнеса
Проститься с легендарным солистом культовой группы "Ласковый май" не пришли его звездные коллеги по шоу-бизнесу. Критик Соседов утверждает, что знает причину такого поведения.
Звезды шоу-мира относились с негативом к Юрию Шатунову, именно так Соседов объясняет их отсутствие на траурном процессе.
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что до своей смерти исполнитель "Белых роз" мало участвовал в жизни музыкальных коллег и практически не оказывал никакой помощи никому из них.
Сергей Соседов:
«Относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями»
Родственники Шатунова не желали видеть на похоронах известного телеведущего Андрея Малахова и запретили ему посещать церемонию.
Однако шоумен нашел способ выразить свои соболезнования: он передал пышный букет белых роз и прощальную фразу "От программы "Привет, Андрей!".
Опубликовано: Храмова Оксана
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