Соседов рассказал, почему на прощальной церемонии с Юрием Шатуновым не было звезд шоу-бизнеса

Проститься с легендарным солистом культовой группы "Ласковый май" не пришли его звездные коллеги по шоу-бизнесу. Критик Соседов утверждает, что знает причину такого поведения.

Звезды шоу-мира относились с негативом к Юрию Шатунову, именно так Соседов объясняет их отсутствие на траурном процессе.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что до своей смерти исполнитель "Белых роз" мало участвовал в жизни музыкальных коллег и практически не оказывал никакой помощи никому из них.

Сергей Соседов:

«Относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями»

Родственники Шатунова не желали видеть на похоронах известного телеведущего Андрея Малахова и запретили ему посещать церемонию.

Однако шоумен нашел способ выразить свои соболезнования: он передал пышный букет белых роз и прощальную фразу "От программы "Привет, Андрей!".