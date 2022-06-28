Джонни Депп и Эмбер Херд снова в суде: так и не договорились

Адвокаты Джонни Деппа и Эмбер Херд снова встретились в суде в пятницу, и у них был последний шанс договориться до того, как судья окончательно вынесет вердикт 1 июня.

Страсти так и кипят, и когда казалось бы уже все, но нет. После бурного шестинедельного судебного разбирательства присяжные пришли к выводу, что каждая звезда опорочила другую, но перевес был в пользу Деппа. Звезде "Пиратов Карибского моря" причитается ущерб в размере 10,35 миллиона долларов, в то время как Херд присудили 2 миллиона долларов. Похоже, Херд будет обжаловать приговор и теперь бороться будет по полной.

Представитель актрисы сослался на слушания по делу о восстании 6 января 2021 года: "Как было заявлено на вчерашних слушаниях в Конгрессе, вы не просите о помиловании, если вы невиновны. И вы не откажетесь подать апелляцию, если знаете, что вы правы".

Адвокат Деппа Бен Чу намекнул, что они будут открыты для урегулирования, если Херд откажется подавать апелляцию. Для нее это был бы отличный шанс, но гордость похоже берет верх.

"Вы все сказали, что цель состояла не в том, чтобы обнищать мисс Херд. Возможно ли, чтобы мы увидели урегулирование, при котором она откажется от апелляции в обмен на то, что мистер Депп откажется от каких-либо денежных убытков?" "Доброе утро, Америка", - спросил ведущий Джордж Стефанопулос.

"Очевидно, что мы не можем разглашать переписку между адвокатом и клиентом, но, как показал мистер Депп... для мистера Деппа дело никогда не было в деньгах", - ответил Чу. "Речь шла о восстановлении его репутации — и он это сделал... вот что это было для него".

В пятницу судья официально внес решение в протокол судебного заседания. Однако есть одна загвоздка.

Если Херд подаст апелляцию, она должна будет платить штраф в размере 6% годовых, начиная с этого момента. Адвокат Херд, Элейн Бредехофт, ранее заявила, что актриса не может позволить себе такое судебное решение.

В недавней беседе с NBC Херд утверждала, что Депп жестоко обращался с ней, что он отрицал в течение шести лет. Она подготовила папку с записями терапевта, начиная с 2011 года, которые, по словам актрисы, подтверждают ее утверждения, но их не разрешили показать на суде.

"К сожалению, в то время как Джонни стремится жить дальше, обвиняемая и ее команда возвращаются к повторению, переосмыслению и повторному рассмотрению дел, которые уже были решены Судом, и вердикту, который был единогласно и недвусмысленно вынесен присяжными в пользу Джонни", - заявил представитель пресс-службы. для Деппа заявлено.

Актер объявил, что воссоединяется со своей рок-супергруппой The Hollywood Vampires для зарубежного турне. Теперь настало время для расслабления.