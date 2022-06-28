МИД РФ: Россия ввела санкции против членов семьи Байдена

МИД России сообщили о включении в санкционный список жены и дочери президента США Джо Байдена.

Во вторник, 28 июня 2022 года, Министерство иностранных дел РФ опубликовало обновленный российский «стоп-лист» включив в него двадцать пять граждан Соединённых Штатов Америки, способствующих росту русофобских настроений в обществе.

В опубликованный расширенный санкционный список Российской Федерации попали Джилл Байден и Эшли Байден, которые являются женой и дочерью президента Соединённых Штатов Америки.

Напоминаем, что американская сторона в апреле ввела санкции против дочерей и супруги президента России Владимира Путинина, а также против жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.