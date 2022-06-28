МИД России объявил о введении санкций против жены и дочери Байдена
Пресс-служба российского МИДа уведомила о введении персональных санкций в отношении представителей семьи президента США Джо Байдена.
28 июня Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о внесении в стоп-лист членов семьи Джо Байдена, Джилл и Эшли, являющихся американскому президенту женой и дочерью соответственно.
Также в новый санкционный список МИД РФ попали 25 американских граждан, которым наряду с родственниками Байдена запрещено приезжать в Россию.
В пресс-службе российского внешнеполитичиеского ведомства уточнили, что новые санкции Москвы в отношении граждан США являются ответом на постоянно расширяющиеся санкционные списки Вашингтона в адрес Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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