МИД России объявил о введении санкций против жены и дочери Байдена

Пресс-служба российского МИДа уведомила о введении персональных санкций в отношении представителей семьи президента США Джо Байдена.

28 июня Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о внесении в стоп-лист членов семьи Джо Байдена, Джилл и Эшли, являющихся американскому президенту женой и дочерью соответственно.

Также в новый санкционный список МИД РФ попали 25 американских граждан, которым наряду с родственниками Байдена запрещено приезжать в Россию.

В пресс-службе российского внешнеполитичиеского ведомства уточнили, что новые санкции Москвы в отношении граждан США являются ответом на постоянно расширяющиеся санкционные списки Вашингтона в адрес Москвы.