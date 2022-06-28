Яна Поплавская: у Галкина яйца болтались между двумя стульями
Яна Поплавская резко высказалась о максиме Галкине, написав, что у того «яйца болтались между двумя стульями. Сейчас их защемило!».
Максим Галкин в последнее время – одна из самых обсуждаемых медийных персон. Связано это с его громкими заявлениями и эпатажными поступками против и спецоперации, и руководства государства.
Яна Поплавская в своем блоге написала, что все это делается исключительно и только ради личной выгоды.
Как на два стула ни садись, яйца между ними будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило!
Актрису возмутило, что человек, который подобострастно служил сильным персонам ранее и был счастлив находиться в кругу избранных, сейчас пародирует своих благодетелей яростно и с ненавистью.
Опубликовано: Андрей Авдей
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