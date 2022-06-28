Яна Поплавская: у Галкина яйца болтались между двумя стульями

Яна Поплавская резко высказалась о максиме Галкине, написав, что у того «яйца болтались между двумя стульями. Сейчас их защемило!».

Максим Галкин в последнее время – одна из самых обсуждаемых медийных персон. Связано это с его громкими заявлениями и эпатажными поступками против и спецоперации, и руководства государства.

Яна Поплавская в своем блоге написала, что все это делается исключительно и только ради личной выгоды.

Как на два стула ни садись, яйца между ними будут болтаться. Сейчас их, видимо, защемило!

Актрису возмутило, что человек, который подобострастно служил сильным персонам ранее и был счастлив находиться в кругу избранных, сейчас пародирует своих благодетелей яростно и с ненавистью.