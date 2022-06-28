На предстоящем саммите в Мадриде НАТО собирается обсудить крупнейшее военное развертывание

Со времен окончания холодной войны это первая попытка возобновления гонки вооружения, которая обещает быть очень интенсивной и крупномасштабной.

НАТО готовится к масштабному военному развертыванию, решение об этом будет принято на саммите, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

По информации газеты El Pais, стало известно, что союзники по альянсу имеют намерение "превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством военного оборудования".

Далее сообщается, что отдельные страны-союзники собираются формировать на востоке вместо боевых групп военные бригады.

Иными словами, НАТО хочет заявить о своей боевой готовности и способности достойно ответить на агрессивные действия любого из государств-союзников.

Североатлантический альянс заявил о желании увеличить военный бюджет союзных стран.

Информационные источники сообщают, что благодаря новой стратегической концепции будет положен конец связям с Москвой. То есть Россия будет рассматриваться как прямая угроза безопасности.

Чтобы не накалять отношения с Китаем, европейские союзники не намерены рассматривать это государство как угрозу и приняли решение присвоить Пекину статус геостратегического и системного вызова.

Из заявления главы испанского МИД Хосе Мануэля Альбареса следует, что вопрос о вступлении в НАТО Украины никогда не принимался к рассмотрению.

Владимир Зеленский примет участие в мадридском саммите, общение будет проходит в форме видеоконференции. Эту информацию подтвердил испанский министр Альбарес.