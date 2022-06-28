Медведев пригрозил НАТО началом мировой войны
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым - это начало мировой войны.
Занимающий должность заместителя главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, ранее бывший президентов страны, прокомментировал ситуацию вокруг Крым.
По словам Медведева, автономная республика Крым - это часть России, поэтому нападение на Крым равносильно объявлению войны против РФ.
При этом, отметил Медведев, если это сделает одна из стран НАТО, то начнется война России против всего североатлантического альянса.
"Любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - заявил он.
Напомним, что ранее в Украине допустили попытку возвращения Крыма путем военного захвата.
Опубликовано: Николай Скира
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