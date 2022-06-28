Лилли и Лана Вачовски - американские режиссеры трансгендеры

Что для американца норма, то для русского смерть. Тема трансгендерных перевоплощений для Америки совсем не в новинку. Лилли и Лана Вачовски - братья, которые превратились в сестер и заработали большую популярность.

Лилли и Лана Вачовски перешли на другую работу после того, как сняли небольшой фильм, о котором вы, возможно, слышали. Да что там слышали, о фильме "Матрица" знают все.



Братья и сестры Лилли и Лана Вачовски ворвались на голливудскую сцену в качестве сорежиссеров "Матрицы" и ее продолжений. В 2012 году Лана объявила себя трансгендером, а Лилли сделала свое собственное заявление в 2016 году. В интервью The New Yorker после выхода Лана призналась:

"Мои самые большие страхи были связаны с потерей моей семьи. Как только они приняли меня, все остальное стало проще простого."

Хотя первый фильм "Матрица" был снят более чем за десять лет до выхода "Лилли", в интервью Netflix в 2020 году она подтвердила теории фанатов о том, что сюжетная линия фильма "Покоритель разума" с Киану Ривзом в главной роли и его продолжений на самом деле была "транс-аллегорией". "Мне нравится, насколько значимы эти фильмы для трансгендеров", - сказала она, добавив: "Я рада, что стало известно, что таково было первоначальное намерение. Корпоративный мир не был готов к этому".

Оглядываясь назад на фильм, Лилли призналась, что, оглядываясь назад, она могла видеть, что "Матрица" была полностью посвящена стремлению к трансформации, но все это происходило с закрытой точки зрения".

И хотя в это сложно поверить, однако новоиспеченным сестрам живется очень хорошо в новом обличии.