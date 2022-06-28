Новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки обнаружен на юге РФ

Российские специалисты выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на территории южной части России.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что коллективными усилиями группа российских учёных обнаружила новый подвид конго-крымской геморрагической лихорадки, появившейся в южных регионах России.

В Роспотребнадзоре уточнили, что зачастую конго-крымская лихорадка распространена в странах Африки, на Балканах, в азиатских государствах и на Ближнем Востоке.

В ведомстве также напомнили, что данный вид лихорадки бывает смертельно опасным, однако степень смертоносности самого заболевания отличается от вида к виду.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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