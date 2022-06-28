Россия запретила въезд 25 американцам, включая жену и дочь Байдена

Россия объявила во вторник, 28 июня, что запретит въезд еще 25 американцам в ответ на санкции США.

В список не въездных попали Джилл и Эшели Байден, жена и дочь президента США Джо Байдена.

В список также входят лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннел, другие сенаторы, такие как Чарльз Грассли, Кирстен Гиллибранд и Сьюзен Коллинз, и профессора колледжей, такие как Фрэнсис Фукуяма.