Россия запретила въезд 25 американцам, включая жену и дочь Байдена

Россия объявила во вторник, 28 июня, что запретит въезд еще 25 американцам в ответ на санкции США.

В список не въездных попали Джилл и Эшели Байден, жена и дочь президента США Джо Байдена.

В список также входят лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннел, другие сенаторы, такие как Чарльз Грассли, Кирстен Гиллибранд и Сьюзен Коллинз, и профессора колледжей, такие как Фрэнсис Фукуяма.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 