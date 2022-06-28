Россия запретила въезд 25 американцам, включая жену и дочь Байдена
Россия объявила во вторник, 28 июня, что запретит въезд еще 25 американцам в ответ на санкции США.
В список не въездных попали Джилл и Эшели Байден, жена и дочь президента США Джо Байдена.
В список также входят лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннел, другие сенаторы, такие как Чарльз Грассли, Кирстен Гиллибранд и Сьюзен Коллинз, и профессора колледжей, такие как Фрэнсис Фукуяма.
Опубликовано: Тарас Медведев
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