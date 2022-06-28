Кожевникова рассказала, что пребывала в длительной депрессии после ухода из Госдумы

Известная российская актриса, в прошлом депутат Госдумы, Мария Кожевникова поделилась информацией, что после того, как ушла из политики, 3 года пребывала в состоянии депрессии.

Актриса Мария Кожевникова, известная российским зрителям по роли Аллочки из телесериала "Универ", в какой-то период жизни оставила актёрскую профессию, подавшись в политики.

Мария Александровна Кожевникова - российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале "Универ". Мастер спорта, общественный и политический деятель.

Позже ей пришлось оставить кресло депутата Государственной думы РФ.

Мария не смогла долго исполнять обязанности политика. В соцсетях фанаты артистки интересуются тем временем, когда она была в политике. Кожевникова признаётся, что прошлое вспоминать ей неприятно и она делает всё, чтобы забыть то сложное время в её жизни.

Я бы сказала так, людям эмоциональным и сердечным там не выжить, либо сойдешь с ума, либо - с волками жить - по-волчьи выть.

После того как актриса покинула должность депутата, в течение 3 лет она пребывала в депрессии, старалась не показываться на публике.

Что касается отношения Кожевниковой к спецоперации, то она всегда заявляла, что против любой войны. Ещё в 2014 году артистка призывала украинские власти прекратить бомбить Донбасс.