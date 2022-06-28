DPA: Байден покинул саммит «Большой семёрки»
Немецкое информационное агентство DPA сообщило о том, что Джо Байден покинул саммит G7 в Баварии.
28 июня немецкое новостное агентство Deutsche Presse-Agentur сообщило о том, что президент США Джо Байден преждевременно покинул замок Эльмау, где проходит саммит G7, из-за ухудшения погодных условий.
Примечательно, что кортеж, на котором прибыл в Баварию президент Соединённых Штатов Америки, включил в себя не только обычные автомобили, но и карету скорой медицинской помощи.
Напомним о том, что МИД России сегодня, 28 июня 2022 года, опубликовало расширенный список граждан Американского континента в который попали жена и дочь президента США Джо Байдена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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